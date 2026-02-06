Узбекистан и Пакистан сформировали портфель инвестпроектов на сумму около $3,5 млрд

- Узбекистан, политика
- 14:55, 06 февраля 2026
- Просмотров: 233
CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Пакистан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов почти на $3,5 млрд, в который вошли инициативы в сфере сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики и пищевой промышленности.
Программа экономического сотрудничества была подготовлена в рамках визита президента центральноазиатской республики Шавката Мирзиёева в Исламабад, передает его пресс-служба.
Торгово-экономические связи стали одной из главных тем на переговорах Мирзиёева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Стороны особо отметили, что нынешний визит главы Узбекистана проходит в год пятилетия установления отношений стратегического партнерства между двумя государствами.
За это время объем взаимной торговли увеличился в 2,5 раза и составил около $500 млн, число совместных предприятий и проектов — почти в три раза. В ближайшей перспективе поставлена цель довести товарооборот до $2 млрд. В связи с чем решено значительно расширить товарную номенклатуру в рамках соглашения о преференциальной торговле, а также активнее использовать возможности торговых домов Узбекистана в Лахоре и Карачи.
Наряду с этим достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета, что должно привести к укреплению партнерских отношений между бизнесменами обеих стран.
Отдельное внимание было уделено вопросам развития транспортно-логистической сферы. Подчеркивалась необходимость ускорения строительства Трансафганской железной дороги, а также продвижение транспортного коридора Пакистан — Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Как отмечалось на встрече лидеров двух государств, ключевым драйвером укрепления экономического сотрудничества может стать взаимодействие на уровне регионов. Поэтому в ближайшее время будет создан совместный Форум регионов, первое заседание которого пройдет в текущем году в Хорезмской области.
На переговорах обсуждались и другие грани партнерства. В частности, налаживание системного взаимодействия в сфере паломнического туризма. Также для сближения народов обеих стран решено провести в Пакистане Недели культуры Узбекистана и Дни узбекского кино. А в городе Лахоре появится совместный культурный центр по изучению наследия Бабуридов.
Мирзиёев отдельно поблагодарил Шарифа за присвоение одной из улиц Исламабада названия «Ташкент». В свою очередь глава центральноазиатской республики объявил о создании в столице Пакистана парка имени государственного деятеля и поэта Захриддина Мухаммада Бабура, который станет подарком пакистанцам в преддверии празднования независимости страны.
В рамках визита Мирзиёева в Исламабад также состоялась церемония присвоения узбекскому лидеру звания почетного доктора и профессора Национального университета науки и технологий Пакистана.
По итогам встречи на высшем уровне была подписана Совместная декларация, а также около 30 документов в приоритетных направлениях сотрудничества.
В их числе:
- Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;
- Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;
- Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;
- «Дорожная карта» между министерствами обороны двух стран.