Узбекистан и Пакистан сформировали портфель инвестпроектов на сумму около $3,5 млрд

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Пакистан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов почти на $3,5 млрд, в который вошли инициативы в сфере сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики и пищевой промышленности.

Программа экономического сотрудничества была подготовлена в рамках визита президента центральноазиатской республики Шавката Мирзиёева в Исламабад, передает его пресс-служба.

Торгово-экономические связи стали одной из главных тем на переговорах Мирзиёева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Стороны особо отметили, что нынешний визит главы Узбекистана проходит в год пятилетия установления отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

За это время объем взаимной торговли увеличился в 2,5 раза и составил около $500 млн, число совместных предприятий и проектов — почти в три раза. В ближайшей перспективе поставлена цель довести товарооборот до $2 млрд. В связи с чем решено значительно расширить товарную номенклатуру в рамках соглашения о преференциальной торговле, а также активнее использовать возможности торговых домов Узбекистана в Лахоре и Карачи.

Наряду с этим достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета, что должно привести к укреплению партнерских отношений между бизнесменами обеих стран.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития транспортно-логистической сферы. Подчеркивалась необходимость ускорения строительства Трансафганской железной дороги, а также продвижение транспортного коридора Пакистан — Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Как отмечалось на встрече лидеров двух государств, ключевым драйвером укрепления экономического сотрудничества может стать взаимодействие на уровне регионов. Поэтому в ближайшее время будет создан совместный Форум регионов, первое заседание которого пройдет в текущем году в Хорезмской области.

На переговорах обсуждались и другие грани партнерства. В частности, налаживание системного взаимодействия в сфере паломнического туризма. Также для сближения народов обеих стран решено провести в Пакистане Недели культуры Узбекистана и Дни узбекского кино. А в городе Лахоре появится совместный культурный центр по изучению наследия Бабуридов.

Мирзиёев отдельно поблагодарил Шарифа за присвоение одной из улиц Исламабада названия «Ташкент». В свою очередь глава центральноазиатской республики объявил о создании в столице Пакистана парка имени государственного деятеля и поэта Захриддина Мухаммада Бабура, который станет подарком пакистанцам в преддверии празднования независимости страны.

В рамках визита Мирзиёева в Исламабад также состоялась церемония присвоения узбекскому лидеру звания почетного доктора и профессора Национального университета науки и технологий Пакистана.

По итогам встречи на высшем уровне была подписана Совместная декларация, а также около 30 документов в приоритетных направлениях сотрудничества.

В их числе:

Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;

Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;

Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;

«Дорожная карта» между министерствами обороны двух стран.