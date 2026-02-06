В Омане стартовали переговоры Ирана и США по ядерной программе

CentralAsia (CA) - В столице Омана Маскате официально начались переговоры по ядерной программе между делегациями Ирана и США при посредничестве оманских дипломатов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Кроме участников предыдущих раундов переговоров к ней присоединился замглавы МИД по экономической дипломатии Хамид Ганбари. Американскую переговорную команду США возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. К делегации также присоединился Джаред Кушнер.

Перед началом переговоров главы обеих делегаций провели встречи с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Несколько часов назад глава МИД Ирана заявил, что Тегеран вступает в переговоры «добросовестно, при этом полностью учитывая прошлый опыт и будучи полон решимости отстаивать свои права». Главный приоритет Ирана —вопросы снятия или ослабления санкций. Сообщалось, что Вашингтон стремился расширить повестку переговоров, но Тегеран согласился обсуждать исключительно ядерную программу.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщало, что американо-иранские переговоры состоятся во многом благодаря давлению арабских союзников на президента США. Главы как минимум девяти стран региона просили главу Белого дома не отменять встречу, отмечало издание.

В 2025 году спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Аббас Арагчи провели пять раундов переговоров в Омане по иранской ядерной программе. Диалог между странами оказался безрезультатным. Личные контакты прервались после американской атаки на иранские ядерные объекты в июле. 26 января президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.