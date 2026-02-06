экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве совершили покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева

CentralAsia (CA) -  В Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе мужчина несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, 6 февраля «пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия». Генерала госпитализировали в одну из московских больниц, о его состоянии официально не сообщается. Источник RT в правоохранительных органах сообщает, что генерал находится в тяжелом состоянии. Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «База» утверждают, что генералу стреляли в спину.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. 

Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

Участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

