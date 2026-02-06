Объем изъятых силовиками Таджикистана афганских наркотиков вырос в полтора раза

CentralAsia (TJ) - Объем изъятых на таджикско-афганской границе наркотиков в 2025 году вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составил 2742 кг. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана Зафар Самад, передает «Азия-плюс».

В 2024 году на границе с Афганистаном было изъято 1824 кг наркотиков. Таким образом, прирост составил почти одну тонну, или 50,3%.

Из общего объема изъятых в 2025 году наркотиков 2566 кг были конфискованы на участке границы с Хатлонской областью. Еще 186 кг изъяли на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью (ГБАО).

Глава АКН сообщил также о резком росте вооруженных столкновений с афганскими наркоконтрабандистами.

В 2025 году на госгранице произошло 17 таких инцидентов, тогда как годом ранее их было только 6.

«Со стороны правоохранительных органов и силовых структур на государственной границе Таджикистана с Афганистаном произошло 17 вооруженных столкновений с афганскими наркоконтрабандистами. Были нейтрализованы 10 граждан Афганистана», — заявил Зафар Самад. Для сравнения — в 2024 году были «нейтрализованы» три афганских контрабандиста.

Самад добавил, что в прошлогодних столкновениях погибли двое сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Глава АКН подчеркнул отсутствие межведомственного сотрудничества с афганской стороной.

«С уполномоченными органами Афганистана межведомственного сотрудничества нет и никаких переговоров не проводилось», — сказал он. При этом Самад констатировал, что «контрабанда наркотиков из Афганистана через территорию Таджикистана в другие страны продолжается».

Всего в 2025 году правоохранительные и силовые органы Таджикистана изъяли 5280 кг наркотиков. Это на 899 или 21% больше, чем в 2024 году. В том числе изъято 253,4 кг психотропных веществ — на 142 кг больше, чем годом ранее, что почти в два раза больше. Из этого объема 247 кг или 97% составил метамфетамин.

В прошлом году пресечена деятельность 44 преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. АКН расследовало 132 уголовных дела в отношении 180 человек и направило их в суд.

За ввоз наркотиков в Таджикистан в прошлом году были задержаны 22 иностранца. У них изъято 275 кг наркотических средств. В частности, у 9 граждан Афганистана было изъято 99 кг, у 8 узбекистанцев — 131 кг, у 4 казахстанцев — 44 кг, у гражданина Молдовы — 4 грамма. Какое наказание они получили, не уточняется.

Кроме того, в 2025 году 583 таджикистанца были задержаны за совершение наркопреступлений за рубежом, у них изъяли 208 кг наркотиков.

По словам Зафара Самада, «несмотря на тревожную ситуацию, она находится под контролем правоохранительных органов». После пресс-конференции сотрудники агентства в присутствии журналистов сожгли около 316 кг изъятых наркотических средств.

Тем временем Министерство внутренних дел (МВД) Таджикистана пообещало награждать граждан ценными подарками и деньгами за сообщения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков и другим тяжким преступлениям. Информантам гарантируется полная конфиденциальность.

