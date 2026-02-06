экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В выходные в Узбекистане снова потеплеет

CentralAsia (UZ) -  В пятницу в первой половине дня по большей части территории Узбекистана пройдут осадки (дождь, снег), лишь по северным районам осадков не ожидается. Температура воздуха днём не превысит +1…+6 градусов Цельсия, по северу будет −2…−7, сообщил Узгидромет.

В субботу по стране осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины возможны осадки (дождь, снег). Температура воздуха составит ночью −2…+3, днём она повысится до +7…+12.

В воскресенье ожидается преобладание погоды без осадков. Температура воздуха составит ночью 0…+5, днём — +10…+15 градусов.

Местами возможен туман. Ветер 7−12 м/с, 6 и 8 февраля в отдельных районах возможно усиление до 13−18 м/с.

В горных районах временами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

В столице в пятницу в первой половине дня осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура +3…+5.

На выходные осадков не ожидается, в субботу в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура в субботу ночью составит −1…+1, днём — +9…+11 градусов, в воскресенье ночью будет +1…+3, днём — +13…+15 градусов.

