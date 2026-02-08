Рисунок стопы за $23 млн. Недавно обнаруженную работу Микеланджело продали с аукциона в США

CentralAsia (CA) - Недавно обнаруженный эскиз работы Микеланджело продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 23 млн долларов, пишет «Би-би-си».

Специалисты Christie's рассчитывали выручить за работу до двух миллионов долларов, однако ее реальная цена оказалась примерно вдесятеро выше.

Эскиз стопы, сделанный великим итальянским художником и скульптором больше пятисот лет назад, был продан в четверг на аукционе «Картины старых мастеров».

Эксперты установили, что это — эскиз ноги языческой пророчицы, Сивиллы ливийской, которую Микеланджело изобразил в росписи Сикстинской капеллы в Ватикане.

Как рассказывает аукционный дом, владелец рисунка, не подозревая, насколько ценна эта вещь, просто прислал в Christie's фотографию c просьбой оценить его.

Владелец эскиза пожелал остаться анонимным, о нем сообщается только, что он живет на тихоокеанском побережье США и получил этот рисунок в наследство от бабушки.

По его словам, рисунок хранился в его роду еще с тех пор, когда его предки жили в Европе, с конца XVIII века.

Глава Департамента работ старых мастеров Christie's Эндрю Флетчер говорит, что эта находка стала одним из самых ярких моментов в его карьере.

Небольшой набросок красным мелом был сделан Микеланджело, предположительно, в 1511 или 1512 году, когда художник готовился расписать вторую половину потолка Сикстинской капеллы.

Специалист Департамента работ старых мастеров Гиада Дамен, изучив экскиз методом т. н. «инфракрасной рефлектографии», нашла на его тыльной стороне следы других рисунков, которые тоже напоминали работы Микеланджело.

Затем она сравнила этот эскиз с другим рисунком Микеланджело, который хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и окончательно пришла к выводу, что перед ней — ранее неизвестная работа великого итальянца.

Работы художников прошлого часто приносят на аукционах огромные суммы, и этому эскизу далеко до рекордов, которые в последние годы ставили полноценные картины.

Одной из самых дорогих в истории стала в 2017 году картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», изображение Иисуса Христа. Ее купили на аукционе в Нью-Йорке за 450 млн долларов.

В ноябре 2025 потрет Элизабет Ледерер кисти австрийского художника Густава Климта был продан в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов.

Тогда же, в прошлом ноябре, был поставлен рекорд среди работ художниц: сюрреалистическая картина мексиканской художницы Фриды Кало ушла с аукциона за 54,7 млн долларов.