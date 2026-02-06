Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

CentralAsia (CA) - Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщили телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash, а также РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Запрет на въезд Сабурову — гражданину Казахстана — «введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», заявил собеседник РИА Новости. По его словам, запрет действует с 30 января.

По данным телеграм-каналов, Сабуров в ночь на 6 февраля прилетел в московский аэропорт Внуково из ОАЭ для съемок в рекламе. «Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию», пишет SHOT.

В мае 2025 года Сабурова уже задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства — нарушение сроков пребывания в стране. Ему выписали штраф 5000 рублей и предписали в течение двух недель добровольно покинуть Россию.

Нурлан Сабуров — ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного шоу «Stand Up». В 2020 году он попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет российского издания Forbes в категории «Новые медиа». В декабре 2025 года концерты комика отменили в нескольких российских городах на фоне резонанса из-за шутки, озвученной еще в 2022 году. На своем концерте в Алматы Нурлан Сабуров шутил над россиянами, переехавшими в Казахастан из-за мобилизации.