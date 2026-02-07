Батцэцэг приняла участие в министерской конференции, организованной госсекретарем Марко Рубио

CentralAsia (MNG) - Государственный департамент США провел министерскую конференцию по критически важным полезным ископаемым, организованную госсекретарем Марко Рубио, в которой приняли участие 55 делегаций, в том числе из Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Ранее Госдепартамент объявил, что госсекретарь Марко Рубио примет в Вашингтоне иностранные делегации, «чтобы продвинуть совместные усилия по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных полезных ископаемых».

Глава МИД Монголии, Батцэцэг Батмөнх приняла участие в министерской встречи по критически важным минералам и договорилась предпринять значительные шаги в направлении повышения экономической и национальной безопасности путем совместного укрепления устойчивости цепочек поставок критически важных минералов в Вашингтоне.

Встреча собрала представителей ключевых стран-производителей и потребителей минеральных ресурсов с целью достижения взаимопонимания и выражения приверженности сотрудничеству в обеспечении устойчивых и надежных поставок и переработки ключевых минералов, имеющих важное значение для экономического роста и производства передовых технологий.

«Международная министерская встреча по критически важным минералам» уникальна тем, что направлена ​​на развитие сотрудничества в секторе критически важных минералов на основе взаимодействия и инвестиций частного сектора.

Цель министерской встречи — нарастить темпы сотрудничества, обеспечивающего доступ к важнейшим компонентам для технологических инноваций, экономической мощи и национальной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Управление гражданской авиации Монголии согласилось получить рейтинг категории 1 (CAT 1) от Федерального управления гражданской авиации США. Получение статуса CAT 1 также облегчит экспорт оксидов редкоземельных элементов и других критически важных минералов, что поможет Монголии получить доступ к мировым рынкам и приведет к созданию более устойчивых цепочек поставок критически важных минералов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения