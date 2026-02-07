Как австралийский мальчик осуществил свою мечту, приняв участие в скачках в Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) -

Трогательная история о решимости одного мальчика осуществить свою мечту. Об этой интересной истории распространяет MiddleAsianNews.

Группа детей несётся во весь опор по степи Северной Монголии. В самом центре событий — одинокий иностранец. Его зовут Ангус Парадис, ему 12 лет, и он из Австралии.

Годом ранее Ангус отправился в Монголию на семейный отдых. Он с завистью наблюдал, как местные дети скакали галопом по диким, пустынным лугам. Вернувшись домой в Австралию, он начал тренироваться, каждый день проезжая 25 километров от школы. И вот он снова в Монголии, чтобы найти тренера, готового взять его к себе. Он должен освоить новые навыки. Но что еще важнее, он должен найти в себе мужество, чтобы стать первым иностранным мальчиком, когда-либо участвовавшим в больших конных скачках на фестивале Наадам.

Отправьтесь в захватывающее путешествие по монгольской степи вместе с Ангусом Парадисом, обладателем звания «Молодой путешественник года» по версии Australian Geographic в 2009 году.

Наслаждайтесь, пожалуйста, документальным фильмом A Little Bit Mongolian.

Завораживающая история 12-летнего мальчика из Австралии, Ангуса, который мечтает стать первым иностранцем, выигравшим одну из крупнейших скачек в Монголии — Наадам. Ангус отправляется со своей семьей в живописные проливы Монголии в поисках тренера, который бы взял его под свое руководство. Трогательное и зачастую опасное путешествие-открытие, где ставки высоки и победитель может быть только один…

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения