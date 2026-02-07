Сегодня в большинстве регионов Монголии вскоре стихнет холодная погода

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 7 февраля 2026 года в западной и восточной частях страны переменная облачность, в остальных районах ясно. Снега на всей территории страны не ожидается.

В восточной половине страны ветер будет северо-западным, в других районах – западным, достигая скорости 4-9 метров в секунду, а в восточной части страны – 12-14 метров в секунду.

Температура вблизи озера Увс, в Дархадской котловине и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө будет колебаться в пределах -26…-31°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, а также в долине реки Халх и Дорнодской степи ожидается температура от -20…-25°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гоби температура будет варьироваться от -13…-18°C, в то время как в других районах она составит от -9...-14°C.

В Улан-Баторе Ясно. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура понизилась на 5°C по сравнению со вчерашним днем, до -10…-12°C

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения