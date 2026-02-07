экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — В Италии открылись XXV зимние Олимпийские игры
// Official account of the next Olympic and Paralympic Winter Games

CentralAsia (CA) -  Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 открылись 7 февраля.

Церемония открытия на стадионе «Сан-Сиро» в Милане включала дань памяти модельеру Джорджо Армани, скончавшемуся в сентябре 2025 года в возрасте 91 года.

Модели в костюмах зеленого, белого и красного цветов образовали живой итальянский флаг, Лаура Паузини исполнила гимн «Fratelli d'Italia». Церемония проходила под темой «Armonia». Президент фонда «Милан-Кортина 2026» Джованни Малаго назвал решение почтить память Армани давно назревшим для Милана и страны.

Фотографии с официального аккаунта следующих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр:

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com