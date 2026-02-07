Узгидромет: В Узбекистане ожидаются дожди и усиление ветра

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8-11 февраля.

Каракалпакстан, Хорезмская область 8 февраля без осадков, 9 февраля местами дождь, 10-11 февраля — дождь и снег. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с, 10-11 февраля возможно усиление до 13-18 м/с. Температура: 8 февраля ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла; 9-10 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; 11 февраля ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

Бухарская, Навоийская области 8 февраля без осадков, 9-11 февраля местами дождь. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, 9 февраля порывы до 20-22 м/с. Температура: 8 февраля ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла; 9 февраля ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла; 10-11 февраля ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области 8 февраля без осадков, 9-11 февраля местами дождь. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, 9 февраля порывы до 20-22 м/с. Температура: 8 февраля ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 9 февраля ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла; 10-11 февраля ночью 5-10° тепла, днем 8-13° тепла.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области 8 февраля без осадков, 9-11 февраля местами дождь. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, 9 февраля порывы до 20-22 м/с. Температура: 8 февраля ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла; 9 февраля ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла; 10 февраля ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла; 11 февраля ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области 8-9 февраля без осадков, 10-11 февраля местами дождь. Возможен туман. Ветер 5-10 м/с. Температура: 8 февраля ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла; 9 февраля ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла; 10-11 февраля ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

Горные районы Временами дождь и снег, 9-10 февраля местами сильные осадки. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура: 8 февраля ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла; 9 февраля ночью и днем 0-5° тепла; 10 февраля ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла; 11 февраля ночью и днем 0-5° мороза.