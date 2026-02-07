Прогнозируется разрушение полярного вихря: арктический воздух придёт в США и Европу

CentralAsia (CA) - Прогнозируется подтверждённое событие внезапного стратосферного потепления в середине февраля 2026 года, которое может вызвать очередной коллапс полярного вихря и привести к проникновению арктического воздуха в Северную Америку и Европу.

Всемирная метеорологическая организация пишет, что частота и интенсивность экстремальных холодов снижается в глобальном масштабе с 1950 года, а средние зимние температуры растут, согласно данным МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата). Однако долгосрочные климатические тренды не исключают возникновения экстремальных погодных явлений или региональных волн холода.

Ослабленный и деформированный полярный вихрь, вызвавший дополнительную волнистость полярного струйного течения, способствовал масштабным вторжениям ледяного воздуха в средние широты. Это привело к резким похолоданиям в Северной Америке, Европе и Азии, создав условия для разрушительных зимних штормов в январе.

Полярный вихрь представляет собой массивный поток холодного воздуха и сильных ветров, который обычно циркулирует вокруг Северного полюса. При его ослаблении арктический воздух распространяется на юг, а более теплый воздух втягивается в Арктику.

Некоторые метеорологические прогнозы указывают, что крупное внезапное стратосферное потепление над Арктикой в начале февраля может вызвать значительное ослабление полярного вихря, создав предпосылки для дальнейшего риска вторжения арктического воздуха в Северную Америку и Северную Европу в конце февраля.