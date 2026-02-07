Токаев провел встречу с руководством Конституционной комиссии

CentralAsia (KZ) - 6 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии — председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии — государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии — помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

Как пишет Акорда, глава государства был проинформирован о текущей работе комиссии над проектом новой Конституции страны.

Эльвира Азимова доложила, что по проекту нового Основного закона, опубликованному для всенародного рассмотрения на порталах eGov и e-Otinish, поступило более 4 тысяч откликов от населения. В своих обращениях граждане высказываются в поддержку проекта, отмечая, что он соответствует современным реалиям и отражает интересы общества. О поддержке новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.

Президент Токаев отметил, что следует продолжить работу Конституционной комиссии в открытом формате, что позволяет гражданам быть в курсе проходящего обсуждения и детально знакомиться с содержанием проекта. Глава государства поручил по-прежнему внимательно анализировать все поступающие предложения экспертного сообщества и граждан.

Азимова также проинформировала, что члены Конституционной комиссии продолжат работу над редакциями отдельных статей и пунктов новой Конституции. Комиссия планирует собраться на очередные заседания 7 февраля и на следующей неделе.

