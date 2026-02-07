экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате взрыва у мечети в Исламабаде погибли 31 человек
// Фото из соцсетей

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 31 человек погиб в результате взрыва у шиитской мечети в столице Пакистана Исламабаде 6 февраля, передает DW.

Еще около 170 человек получили ранения, сообщили в полиции. На момент публикации никто не взял на себя ответственность за атаку.

Трагедия произошла во время молитвы. Взрыв совершил смертник, пояснили представители сил правопорядка. По их данным, мужчину остановили при входе в храм, прежде чем он активировал взрывное устройство. Однако очевидцы утверждают, что злоумышленник открыл огонь по силам безопасности, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой уже в помещении.

К месту происшествия стянуты кареты скорой помощи. Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, отметили в экстренных службах. В одной из больниц Исламабада объявлено чрезвычайное положение, сообщает местная газета Dawn.

