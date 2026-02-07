Выборы в парламент Армении назначены на 7 июня 2026 года

CentralAsia (CA) - Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу подписал указ о назначении очередных выборов в Национальное собрание (парламент) на 7 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Предыдущие досрочные парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня 2021 года. На них правящая партия «Гражданский договор» получила 54% голосов и составила большинство в парламенте.