Трамп опубликовал, а затем удалил видео, где бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян

CentralAsia (CA) - Опубликованное вчера президентом США Дональдом Трампом видео, на котором бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян, вызвало бурную реакцию и осуждение, пишет Euronews.

В видеоролике, посвященном президентским выборам 2020 года, супруги Обама изображены в виде обезьян. Видео было опубликовано в четверг вечером и к утру пятницы набрало несколько тысяч лайков.

Сенатор-республиканец Тим Скотт, единственный чернокожий сенатор от своей партии в Конгрессе, призвал Трампа удалить противоречивое видео, опубликованное в его аккаунте в социальной сети Truth Social. «Я молюсь, чтобы это было неправдой, потому что это самое расистское, что я когда-либо видел, исходящее из Белого дома. Президент должен снять его», - написал консервативный сенатор в сети X.

Лидер демократического меньшинства в Конгрессе Хаким Джеффрис написал: «Каждый республиканец должен немедленно осудить отвратительную нетерпимость Дональда Трампа».

Белый дом отверг обвинения в расизме. «Это из видео, опубликованного в интернете, где президент Трамп изображен царем джунглей, а демократы — персонажами из фильма «Король Лев». Прекратите этот фальшивый гламур», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Пост также раскритиковали офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и конгрессмен-демократ Херб Конауэй. «Пусть Трампа и его расистских сторонников преследует мысль о том, что будущие поколения американцев будут воспринимать чету Обама как обожаемых людей, а его самого — как пятно на нашей истории», - написал бывший советник по национальной безопасности Бен Роудс.

После критики Дональд Трамп удалил свой пост с видео.

«Сотрудник Белого дома по ошибке разместил этот пост. Он был удален», - сказал CNN неназванный чиновник.