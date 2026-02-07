Бахтиёр Хайдаров назначен директором Агентства по промышленной кооперации и госзакупкам Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На должность директора Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам назначен Хайдаров Бахтиёр Халимович, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана.

До назначения Хайдаров занимал пост первого заместителя хокима Ташкента по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальника Главного управления экономики и финансов столицы.

Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам было образовано указом президента 6 февраля. Новому ведомству переданы задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов в сфере государственных закупок.