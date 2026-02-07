экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бахтиёр Хайдаров назначен директором Агентства по промышленной кооперации и госзакупкам Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  На должность директора Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам назначен Хайдаров Бахтиёр Халимович, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана.

До назначения Хайдаров занимал пост первого заместителя хокима Ташкента по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальника Главного управления экономики и финансов столицы.

Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам было образовано указом президента 6 февраля. Новому ведомству переданы задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов в сфере государственных закупок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com