Бахтиёр Хайдаров назначен директором Агентства по промышленной кооперации и госзакупкам Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 14:10, 07 февраля 2026
CentralAsia (UZ) - На должность директора Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам назначен Хайдаров Бахтиёр Халимович, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана.
До назначения Хайдаров занимал пост первого заместителя хокима Ташкента по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальника Главного управления экономики и финансов столицы.
Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам было образовано указом президента 6 февраля. Новому ведомству переданы задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов в сфере государственных закупок.
