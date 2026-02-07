Делегация Узбекистана приняла участие в церемонии открытия Олимпиады в Милане. Фото

CentralAsia (UZ) - В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятии, пронеся государственный флаг во время парада наций.

На XXV зимних Олимпийских играх Узбекистан представят: Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш в фигурном катании (парное катание), Медет Назаров — в слаломе и гигантском слаломе по горнолыжному спорту, Даниил Ейбог — в шорт-треке на дистанции 500 метров.

⇳