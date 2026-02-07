экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спасатели МЧС Казахстана за прошедшие 7 суток из снежных заносов спасли и эвакуировали 96 человек

CentralAsia (KZ) -  В связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС Казахстана спасено и эвакуировано 96 человек, из них 9 детей, а также 18 автомашин были вызволены из снежных заносов.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com