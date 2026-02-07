Спасатели МЧС Казахстана за прошедшие 7 суток из снежных заносов спасли и эвакуировали 96 человек

CentralAsia (KZ) - В связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС Казахстана спасено и эвакуировано 96 человек, из них 9 детей, а также 18 автомашин были вызволены из снежных заносов.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения