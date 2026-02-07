Корейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 млрд

CentralAsia (CA) - Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке зачислила клиентам биткоины на сумму около $44 млрд, пишет BILD.

Компания из Сеула сообщила, что инцидент произошел во время рекламной акции и не был связан ни с хакерской атакой, ни с уязвимостями безопасности.

По данным биржи, 695 клиентам должны были начислить бонус по 2000 вон (около $1,37). Вместо этого каждому из них зачислили как минимум 2000 биткоинов. Многие получатели сразу начали продавать криптовалюту, что привело к резкой реакции рынка — курс Bitcoin кратковременно упал на 17%.

Bithumb извинилась за случившееся и заявила, что уже вернула 99,7% ошибочно распределенных 620 тысяч биткоинов. Bithumb — одна из крупнейших криптобирж в Южной Корее, по объему торгов она уступает только Upbit.