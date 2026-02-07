экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины: АЭС разгружены, миллионы без света

CentralAsia (CA) -  Россия провела масштабную атаку на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Удары пришлись по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ, составляющим основу энергосети страны, а также по Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям.

В результате атаки персонал атомных электростанций был вынужден разгрузить энергоблоки. По всей территории Украины введены графики аварийных отключений 4,5–5 очередей, в восточных и северных областях действуют специальные графики.

Оператор энергосистемы «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам сразу после улучшения ситуации с безопасностью, сообщил 

На момент публикации атака продолжалась.

