Пентагон разорвал связи с Гарвардским университетом

Пит Хегсет

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Пентагон прекращает академическое сотрудничество с Гарвардским университетом, поскольку обучение в этом учебном заведении больше не соответствует потребностям военного ведомства. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Слишком долго мы отправляли наших лучших офицеров в Гарвард, надеясь, что университет лучше поймет и оценит наш класс воинов. Вместо этого слишком многие из них возвращались похожими на Гарвард — с головами, полными глобалистских и радикальных идеологий, которые не улучшают наши боевые ряды», - заявил Хегсет.

Начиная с 2026-2027 учебного года Пентагон прекратит программы последипломного профессионального военного образования, стипендий и сертификатов в этом университете. Военнослужащие, которые в настоящее время обучаются, смогут завершить свои курсы.

Хегсет отметил, что в прошлом у американских военных были важные и часто позитивные отношения с Гарвардом. «В 1775 году генерал Джордж Вашингтон принял командование Континентальной армией во дворе Гарварда и использовал университет в качестве военной базы, — сказал он. — С тех пор и до Корейской войны военная служба была обычным делом в Гарварде. Больше обладателей Медали почета учились в Гарварде, чем в любом другом гражданском учебном заведении США».

Сегодня, по словам министра, Гарвард больше не является дружественным для военнослужащих институтом или подходящим местом для их развития.

Хегсет также назвал проблемой связи Гарварда с иностранными державами и университетскую культуру, несовместимую с военными и американскими ценностями. «Исследовательские программы университета сотрудничали с Коммунистической партией Китая, — заявил он. — А руководство университета поощряло атмосферу, которая прославляла ХАМАС, допускала нападения на евреев и до сих пор продвигает дискриминацию по расовому признаку в нарушение решений Верховного суда».

Хегсет сообщил, что в ближайшие недели Пентагон оценит аналогичные отношения с другими университетами.