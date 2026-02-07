На Землю выпадает «невидимый химический дождь» из вечных загрязнителей

CentralAsia (CA) - Химические вещества, которые помогли спасти озоновый слой, теперь покрывают планету стойким загрязнителем, который может никогда не исчезнуть. Новое исследование показывает, что замена озоноразрушающих ХФУ привела к распространению «вечного химиката» по всему миру.

Ученые Ланкастерского университета впервые подсчитали, сколько этого загрязнителя накопилось в мире. Согласно анализу, химические вещества, заменившие ХФУ, вместе с некоторыми анестезирующими газами привели к выпадению из атмосферы на поверхность Земли около 335,5 тысяч тонн трифторуксусной кислоты (ТФУ) в период с 2000 по 2022 год.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, предупреждает, что проблема далека от пика. Многие химические вещества-заменители ХФУ остаются в атмосфере десятилетиями, позволяя ТФУ продолжать поступать в окружающую среду. Исследователи прогнозируют, что годовое производство ТФУ из этих источников может достичь максимума в период между 2025 и 2100 годами.

ТФУ образуется при распаде в воздухе гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуглеродов (ГФУ), широко используемых в холодильных системах, а также соединений, применяемых в качестве ингаляционных анестетиков. Хотя эти вещества постепенно выводятся из употребления (согласно Монреальскому протоколу и более позднему Кигалийскому соглашению), их общая концентрация в атмосфере продолжает расти.

ТФУ относится к семейству пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — искусственных химикатов, которые называют «вечными», поскольку они устойчивы к естественному разложению и могут сохраняться в окружающей среде чрезвычайно долго.

Европейское химическое агентство считает ТФУ вредным для водных организмов. Химикат также обнаружен в крови и моче человека, а Федеральное ведомство Германии по химическим веществам недавно предложило классифицировать ТФУ как потенциально токсичный для репродукции человека.

«Наше исследование показывает, что заменители ХФУ, вероятно, являются доминирующим атмосферным источником ТФУ, — заявила Люси Харт, ведущий автор исследования. — Это подчеркивает более широкие риски, которые необходимо учитывать при замене вредных химических веществ».

Результаты показывают, что почти вся ТФУ, обнаруженная в Арктике, происходит от химических заменителей ХФУ, хотя регион находится далеко от основных источников выбросов. «Исследования обнаружили растущие уровни ТФУ в ледяных кернах Арктики, и наши результаты впервые убедительно доказывают, что практически все эти отложения можно объяснить этими газами», - пояснила Харт.

За пределами полярных регионов моделирование подтверждает растущие свидетельства того, что ГФО-1234yf, обычно используемый в автомобильных системах кондиционирования, становится важным и, вероятно, расширяющимся источником атмосферной ТФУ.

«Растущие уровни ТФУ от фторированных газов поразительны. Хотя использование ГФУ постепенно сокращается, этот источник ТФУ останется с нами на десятилетия. Существует острая необходимость в понимании других источников ТФУ и оценке ее воздействия на окружающую среду», - заявил профессор Райан Хоссайни.