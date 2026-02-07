Российская ПВО сбила 82 украинских беспилотника за ночь
- Азия и мир, политика
- 15:38, 07 февраля 2026
- Просмотров: 188
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 6 февраля до 7.00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом пишет Министерство обороны России.
В том числе:
- 45 – над территорией Волгоградской области,
- 8 – над территорией Брянской области,
- 6 – над территорией Ростовской области,
- 6 – над территорией Саратовской области,
- 4 – над территорией Орловской области,
- 4 – над территорией Тверской области,
- 3 – над территорией Курской области,
- 1 – над территорией Астраханской области,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Калужской области,
- 1 – над территорией Липецкой области,
- 1 – над территорией Смоленской области.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.