Российская ПВО сбила 82 украинских беспилотника за ночь
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 6 февраля до 7.00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом пишет Министерство обороны России.

В том числе:

  • 45 – над территорией Волгоградской области,
  • 8 – над территорией Брянской области,
  • 6 – над территорией Ростовской области,
  • 6 – над территорией Саратовской области,
  • 4 – над территорией Орловской области,
  • 4 – над территорией Тверской области,
  • 3 – над территорией Курской области,
  • 1 – над территорией Астраханской области,
  • 1 – над территорией Белгородской области,
  • 1 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Калужской области,
  • 1 – над территорией Липецкой области,
  • 1 – над территорией Смоленской области.
