Российская ПВО сбила 82 украинских беспилотника за ночь

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 6 февраля до 7.00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом пишет Министерство обороны России.

В том числе:

45 – над территорией Волгоградской области,

8 – над территорией Брянской области,

6 – над территорией Ростовской области,

6 – над территорией Саратовской области,

4 – над территорией Орловской области,

4 – над территорией Тверской области,

3 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Астраханской области,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Воронежской области,

1 – над территорией Калужской области,

1 – над территорией Липецкой области,

1 – над территорией Смоленской области.