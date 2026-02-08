Валютные резервы Монголии в январе сократились до $6.7 млрд

Согласно данным Центрального банка Монголии, опубликованным в пятницу, валютные резервы страны по состоянию на конец января снизились $6.7 млрд. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Показатель сократился на 3.82% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3.82% с начала текущего года, говорится в заявлении Банка Монголии.

Центральный банк ожидает увеличения валютных резервов страны до $10 млрд в долгосрочной перспективе.

По данным регулятора, к концу декабря 2025 года валютные резервы Монголии составят $7 млрд.

