Прогноз погоды в Монголии на ближайшие 5 дней

Прогноз погоды в Монголии на период с 9 по 13 февраля 2026 года:

В период с 9 по 13 февраля в Монголии ожидается разнообразная погода. В горах Хубсугул и в предгорьях Алтая 9 февраля предсказывается небольшой снег, а 12 февраля снежные осадки возможны в некоторых районах западных аймаков. В остальное время снег не предвидится. Ветер в течение дня будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, однако 12 числа в Алтайских горах его скорость может увеличиться до 14-16 метров в секунду.

На фоне похолодания температура в большинстве регионов начнет повышаться. Ночью вблизи озера Увс, в Дархадской котловине, Завхане, у истока реки Заг-Байдраг, в долинах рек Идэр, Тэс и Ерөө температура может опуститься до -31–36°C, тогда как днем ожидается -19–24°C. В горных районах Хангай, Хубсугул и Хэнтий, а также в долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Туул, Тэрэлж и Хэрлэн ночью температура будет колебаться от -25 до -30°C, а днем - от -13 до -18°C.

В предгорьях Хангайских гор и на юге Гобийской области температура днем составит от -7 до -12°C, а в дневные часы поднимется до +4...-1°C. В северной части Гобийской области днем температура будет варьироваться от -12 до -17°C, а в дневное время - от -1 до -6°C. В других местах ожидаются ночные температуры от -17 до -22°C, в то время как днем температура будет находиться в диапазоне от -4 до -9°C.

