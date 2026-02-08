Число погибших в результате взрыва на заводе на севере Китая возросло до 8 человек

Иллюстративное фото // Tengrinews

CentralAsia (KZ) - По данным на 09:30 8 февраля, число погибших в результате взрыва на биотехнологическом заводе в провинции Шаньси на севере Китая возросло до 8 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв в цехе биотехнологической компании «Цзяпэн» (Jiapeng) в уезде Шаньинь города Шочжоу (провинция Шаньси, Северный Китай) произошел 7 февраля. Спасательные работы и расследование причин взрыва продолжаются.

Юридическое лицо компании было взято под контроль, и была сформирована группа по расследованию причин происшествия.

