Ураган «Марта» обрушился на Португалию и надвигается на Испанию

CentralAsia (KZ) - В последствии урагана «Марта» в 13 районах материковой части Португалии действует оранжевое предупреждение (второе по степени опасности) из-за волнения моря, осадков сильного ветра и снега. Об этом сообщает Euronews.

Шторм ударил по материковой части Португалии, к югу от Лиссабона, 7 февраля, вызвав сильные дожди и порывы ветра свыше 70 км/ч. Он движется на север, куда несет осадки.

После наводнений последних дней, которые «караван ураганов» вызвал в Португалии (и на Пиренейском полуострове), сотни дорог были заблокированы, железнодорожное сообщение прервано, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за повышения уровня воды. Непогода заставила три муниципалитета перенести президентское голосование 8 февраля на следующую неделю.

Ранее Португалия уже страдала от последствий шторма «Кристина» и «Леонардо». В результате которых погибли 5 человек, сотни получили ранения и десятки тысяч остались без электричества. После них 7 февраля последовал ураган «Марта». Правительство продлило срок действия режима бедствия до 15 февраля.

Шторм надвигается в сторону Испании. Государственное метеорологическое агентство Испании предупреждает, что «Марта» вызовет сильные дожди в южной трети полуострова, в районах, уже пострадавших от обильных осадков в предыдущие дни. В Андалусии, особенно в Кадисе, Севилье и Малаге, уровень осадков может превысить 80 литров на квадратный метр за 12 часов и даже достигнуть 100-150 литров за 24 часа в таких местах, как Грасалема.

Власти Испании предупреждают, что эти осадки выпадут на насыщенные влагой почвы, а уровень воды в реках и водохранилищах достигнет предельной отметки, что повышает риск наводнений. Бассейн Гвадалквивира входит в число районов, где ведется наиболее пристальное наблюдение.

