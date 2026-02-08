экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Италии в результате схода лавин погибли 3 лыжника, которые катались вне трассы в районе проведения зимних Олимпийских игр

CentralAsia (KZ) -  В горах Трентино-Альто-Адидже и Ломбардии Италии 7 февраля сошли лавины, в результате чего погибли три человека, катавшиеся на лыжах вне трасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на альпийскую спасательную службу.

В районе Мармолада в Доломитах, недалеко от Кортины-д'Ампеццо, где проходят женские соревнования по горнолыжному спорту, сошли две лавины.

Альпийская спасательная служба сообщила об обнаружении тела мужчины, который вместе с тремя другими лыжниками съехал с трассы на вершине Пунта-Рокка, расположенной на высоте 3300 метров в массиве Мармолада, самой высокой горе Доломитов.

Еще двое лыжников погибли вне трассы в Альбосаджии, деревне в нижней долине Вальтеллины, примерно в 65 км к востоку от Бормио, где проходят все соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.

