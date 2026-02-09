Монголка сохранила титул чемпиона Азии

CentralAsia (MNG) -

Нарантуяа стала двукратной чемпионкой Азии и завоевала третью медаль на континентальном чемпионате. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Чемпионат Азии по снукеру 2026 года проходил с 31 января по 6 февраля 2026 года в Дохе, Катар.

Нарантуяа Баярсайхан, ведущая монгольская спортсменка в снукере и бильярде, успешно выступила на чемпионате Азии 2026 года, завоевав золотую медаль и став двукратной чемпионкой Азии.

Утренняя сессия 6 февраля в Дохе включала в себя женский финал, где действующая чемпионка Нарантуяа Баярсайхан из Монголии вернулась к столу, полная решимости защитить титул, который она завоевала в Дохе в прошлом году.

На её пути стояла индийская Киртана Пандиан (Keerthana Pandian), которая оказала упорное сопротивление и поддерживала конкурентоспособность на ранних этапах матча. Первый фрейм оказался напряжённым, и Нарантуяа выиграла его с минимальным преимуществом в два очка. Затем она взяла инициативу в свои руки во втором фрейме, сделав грамотный брейк в 40 очков и поведя со счётом 2:0.

Киртана ответила позитивно, выиграв третий фрейм и сохранив шансы на титул. Однако опыт и хладнокровие Нарантуяа проявились в четвертом фрейме, когда она доминировала на корте, одержав убедительную победу со счетом 57–06 и успешно защитив свой азиатский титул. Бронзовые медали в женской категории разделили между собой Йи Ки Хо (Yee Ki Ho) из Гонконга (Китай) и Анупама Рамачандран (Anupama Ramachandran) из Индии.

Чемпионат Азии по снукеру 2026 года, проходивший в академии QBSF в Дохе, завершился, и 6 февраля была определена чемпионка среди женщин.

🥇Чемпионка среди женщин: Нарантуяа Баярсайхан из Монголии успешно защитила свой титул, который был разыгран в 2025 году.

🥈 Второе место: Киртана Пандиан (Keerthana Pandian) из Индии.

🥉 Третье место: Йи Ки Хо (Yee Ki Ho) из Гонконга и Анупама Рамачандран (Anupama Ramachandran) из Индии.

На церемонии вручения призов присутствовали г-н Мубарак Аль Хайарин, президент IBSF; г-н Джозеф Ло, казначей IBSF и ACBS; и г-н Мохаммед Мубарак Аль Рамзани, президент QBSF.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения