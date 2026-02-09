Агентство США по торговле и развитию сотрудничает с Монголией для развития безопасных прямых воздушных перевозок

Как сообщает MiddleAsianNews, подписание соглашения между USTDA и Управлением гражданской авиации Монголии станет важной вехой на пути к установлению прямых рейсов между Соединенными Штатами и Монголией.

Агентство США по торговле и развитию укрепляет стратегическое присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, развивая безопасные, надежные и прямые воздушные сообщения между Соединенными Штатами и Монголией.

5 февраля 2026 года USTDA подписала соглашение о финансировании технической помощи для поддержки Управления гражданской авиации Монголии (Mongolian Civil Aviation Authority — MCAA) в совершенствовании регулирования и надзора за безопасностью гражданской авиации в рамках его стремления получить рейтинг категории 1 (CAT 1) от Федерального управления гражданской авиации США, что станет важным этапом, позволяющим осуществлять прямые рейсы между Соединенными Штатами и Монголией.

Получение статуса CAT 1 также облегчит экспорт оксидов редкоземельных элементов и других критически важных минералов, что поможет Монголии получить доступ к мировым рынкам и приведет к созданию более устойчивых цепочек поставок критически важных минералов.

«Углубление сотрудничества в сфере регулирования и обмена информацией между Соединенными Штатами и Монголией позволит американским властям быстрее выявлять и пресекать транснациональные угрозы», — заявил Томас Р. Харди, заместитель директора USTDA. «Эти усилия укрепляют позиции Америки в Индо-Тихоокеанском регионе и приносят долгосрочные выгоды Монголии, поскольку она стремится модернизировать свой авиационный сектор и расширить международную торговлю».

MCAA выбрала компанию The Wicks Group Consulting, LLC (TWG), расположенную в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения исследования. Рабочая группа проведет анализ выявленных недостатков на местах, разработает план корректирующих действий и обеспечит целевое обучение персонала MCAA для устранения нарушений стандартов Международной организации гражданской авиации. Эта деятельность позволит мобилизовать финансирование для будущих инвестиций в флот и создаст возможности для внедрения проверенных американских решений вместо субсидируемых государством решений из других стран.

Заместитель министра дорожного и транспортного хозяйства Монголии Ганболд Гочоо заявил: «Установление прямого воздушного сообщения откроет большие возможности для расширения социально-экономических связей между Монголией и Соединенными Штатами Америки. Это будет способствовать развитию торговли и дружественных отношений между нашими странами, а также укреплению связей между людьми. Мы высоко ценим поддержку USTDA и ее каталитический вклад в финансирование технической помощи, которая поможет Монголии устранить пробелы в контроле за безопасностью, укрепить подготовку кадров и подготовить нашу систему регулирования гражданской авиации. Это соглашение является одним из важных шагов на пути к установлению прямых рейсов между нашими странами, что позволит привлечь в Монголию американский опыт для повышения эффективности регулирования гражданской авиации и контроля за безопасностью полетов. Финансируя техническую помощь для повышения потенциала Монголии в области регулирования гражданской авиации и надзора за безопасностью полетов, Агентство США по торговле и развитию предоставляет Монголии технические решения для устранения пробелов в надзоре за безопасностью, решения проблем с подготовкой кадров и, в конечном итоге, подготовки системы регулирования гражданской авиации Монголии к успешному получению статуса категории 1 для собственных прямых рейсов из Монголии в Соединенные Штаты».

Агентство США по торговле и развитию (The U.S. Trade and Development Agency (USTDA)) — независимое агентство федерального правительства США. Основано в 1961 году. Отвечает за помощь США другим странам в установлении наиболее благоприятного режима торговли, создании инфраструктуры, способствующим развитию рыночной экономики. Директор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным Секретарем США. Миссия агентства — помощь развивающимся странам в экономическом росте с одновременным предоставлением возможности американским компаниям входа на их рынки с конечной целью создания новых рабочих мест в США. В настоящее время агентство действует в 66 странах.

USTDA работает скоординированно с остальными федеральными агентствами, но, в отличие от Агентствa США по международному развитию (USAID) USTDA всегда делает приоритет в проектах, обеспечивающих экспорт в страну американских товаров и услуг. Как результат этого, большинство проектов USTDA развёрнуты в Латинской Америке, Европе и Восточной Азии.

Агентство США по торговле и развитию является первоочередным органом правительства США по развитию важнейшей инфраструктуры на развивающихся рынках, продвигая общие стратегические приоритеты Соединенных Штатов и наших зарубежных партнеров, а также создавая возможности для внедрения проверенных американских решений. USTDA финансирует предварительные технические работы, которые ускоряют разработку инфраструктурных проектов, помогая им привлечь необходимое финансирование для реализации и закупки товаров и услуг американского производства.

