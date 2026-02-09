В 2025 году частный сектор Монголии привлек с международных рынков в общей сложности $2.6 млрд

CentralAsia (MNG) - «Недавно CMM — Capital Markets Mongolia опубликовала отчет Mongolia DealBook 2025, в котором представлены общедоступные данные о привлеченном финансировании крупными частными компаниями из разных стран. Вкратце, в 2025 году частный сектор Монголии привлек с международных рынков в общей сложности $2.6 млрд», — передает MiddleAsianNews.

🤑2025 год стал прорывным

В рамках 40 завершенных сделок монгольские компании привлекли в общей сложности $2.6 млрд от международных инвесторов, охватывая 19 компаний и расширяющийся набор секторов и структур финансирования.

Этот отчет DealBook был создан для ответа на четыре простых, но важных вопроса для глобальных инвесторов:

Кто привлекал капитал? Кто инвестировал? Зачем был привлечен капитал? И как были структурированы сделки?

🗝️Ключевые моменты вкратце:

40 завершенных сделок

Общий объем привлеченного капитала: $2.6 млрд

19 монгольских компаний привлекли иностранное финансирование

🤝🏻 40 сделок от 19 компаний

В прошлом году 19 отечественных компаний заключили 40 сделок, большинство из которых, 32 сделки, представляли собой проекты устойчивого финансирования с участием малых и средних предприятий на сумму $1.8 млрд. Кроме того, $1.4 млрд из общей суммы финансирования было предоставлено за счет кредитных операций, а $1.1 млрд — за счет операций с облигациями. Оставшиеся $21 млн, или 1%, были профинансированы за счет акционерного капитала.

💰Крупнейшие финансисты: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентство развития Нидерландов (FMO) предоставили 34.6% от общего объема финансирования. ЕБРР предоставил финансирование в размере $346 млн в рамках 7 сделок, а FMO инвестировала $537 млн в рамках 5 сделок.

Анализ по секторам

Банковское дело: 7 банков привлекли около $2.05 млрд, подтвердив роль сектора как основного канала для международного капитала — чему способствуют повышение суверенного кредитного рейтинга и улучшенный доступ к рынку.

Небанковские финансовые учреждения (НБФУ): 8 НБФУ привлекли $108 млн, что отражает высокий интерес инвесторов к ориентированным на результат и специализированным финансовым платформам.

Горнодобывающая промышленность: Монгольская горнодобывающая корпорация выпустила облигации на сумму $350 млн на международном рынке.

Другие сектора: Финтех, сельское хозяйство и конгломераты в совокупности привлекли $39 млн, что свидетельствует о ранней, но растущей диверсификации за пределы традиционных секторов.

💵Доминирование банковской системы

Помимо пяти влиятельных банков монгольской банковской системы, в 2025 году в общей сложности семь коммерческих банков, включая M Bank и Bogd Bank, привлекли из международных источников $2 млрд. Лидером среди этих банков стал KHAN Bank (Хаан банк) с объемом основных и софинансируемых кредитов в размере $515 млн, за ним следует Trade Development Bank (Худалдаа хөгжлийн банк — TDB) с $460 млн.

Заключение… В 2025 году кредитный рейтинг Монголии улучшился до BB- (S&P) и B1 (Moody's), что оказало значительное влияние на привлечение иностранных инвесторов. Что ж, будем надеяться, что отечественные компании вскоре проведут международные IPO, что порадует многих инвесторов. 🚀

