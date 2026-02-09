Монгольская красавица вошла в список BoF 500 Class 2025

СОДГЭРЭЛ Өлзийхутаг

Подробности об этом сообщает MiddleAsianNews. Содгэрэл стала первой монголкой, вошедшей в самый престижный в мире список BoF 500 Class of 2025 в индустрии моды

Ежегодный список BoF 500, публикуемый изданием The Business of Fashion, отмечает ведущих лидеров, креативных деятелей и предпринимателей, оказывающих влияние на мировую индустрию моды.

Ведущая фигура в монгольской индустрии моды, СОДГЭРЭЛ Өлзийхутаг, основатель, генеральный директор и главный редактор BURO. Mongolia и журнала Velin, стала первой монголкой, вошедшей в «BoF 500 Class of 2025» — самый престижный список в мировой индустрии моды.

Business of Fashion (BoF) — это ведущий индекс, который ежегодно определяет 100 человек, оказывающих влияние на мировую индустрию моды и определяющих отраслевые тенденции. Включение Содгэрэл в топ-100 2025 года свидетельствует о мировом признании монгольской индустрии моды и ее сильных позициях среди нового поколения потребителей и в креативных пространствах.

Содгэрэл — ключевой партнер международных брендов, выходящих на новые рынки, и помогает им через BURO. Mongolia и журнал Velin связывать монгольскую моду, искусство и культуру с миром. Ее медиаплатформы играют важную роль в переосмыслении позиционирования люксовых брендов в Монголии и привлечении новой аудитории.

Содгэрэл сказала: «Это не просто мое личное достижение, а важный шаг, демонстрирующий, что Монголия официально заявляет о себе на мировой модной арене. Я верю, что это откроет больше возможностей для молодого поколения Монголии, художников и дизайнеров, чтобы они могли общаться с миром и демонстрировать свои таланты».

Краткая информация о ней

СОДГЭРЭЛ Өлзийхутаг родилась 12 июня 1984 года в городе Эрдэнэт.

Мужем Содгэрэл является ТЭМҮҮН Зоригт, директор компании MZT Enterprise LLC. Они поженились в 2009 году и имеют одного ребенка.

Содгэрэл училась в Школе социальной политики и управления Университета Джорджа Мейсона в США в 2012 году и получила степень по специальности «Международные отношения и социальная политика».

Она начала работать фотомоделью в 15 лет, а с тех пор руководила творческими проектами для журналов и телевидения, была исполнительным продюсером первого сезона первого монгольского шоу «Следующая топ-модель Монголии» и участвовала в других успешных телевизионных проектах. Сегодня она уже десятый год работает в журналах Velin и BURO. Mongolia, став ключевым голосом в продвижении монгольской индустрии моды на мировой арене.

Как основательница журнала Velin Magazine и издания Buro 24/7 Mongolia, она объединяет мейнстримную роскошную и авангардную модную сцену страны, выступая одновременно в роли хранительницы традиций и законодательницы вкуса на быстро развивающемся рынке. Вместе её платформы предоставляют важный взгляд на меняющуюся модную идентичность Монголии, поскольку мировые бренды стремятся восстановить связь с потребителями региона.

Ее торговые точки стали важной точкой входа для международных брендов, стремящихся вернуться на рынок или расширить свое присутствие на нем, который становится все более взаимосвязанным, урбанизированным и ориентированным на глобальные тенденции. Поскольку многие состоятельные монголы по-прежнему совершают покупки за границей, такие надежные местные медиаплатформы, как ее, являются ключевыми каналами для взаимодействия с брендами на родине. По мере того, как Монголия меняет свои позиции на мировой карте моды, эта новаторская медиа-предпринимательница находится в центре событий, предлагая возможности как для издательской деятельности, так и для вещания. Сама бывшая модель, Содгэрэл продюсировала «Следующую топ-модель Монголии», а также другие телешоу.

