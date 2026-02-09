Монгольская фракция в 119-м Конгрессе США была воссоздана

слева: Дина Тайтус и Джон Муленар

В 119-м Конгрессе США воссоздана Монгольская фракция (The Mongolia Caucus), сопредседателями которой назначены представительница от штата Невада, демократ Дина Тайтус, и представитель от штата Мичиган, республиканец Джон Муленар.

Монгольская фракция планирует сосредоточиться на улучшении сотрудничества и отношений между Конгрессом США и парламентом Монголии, а также на заручении поддержки Конгресса США для укрепления двусторонних отношений во всех областях.

Это обновление укрепило сотрудничество между 119-м Конгрессом США и монгольской фракцией в парламенте, создав возможность для дальнейшего расширения двусторонних отношений и координации.

Конгресс США последовательно поддерживает демократию и развитие Монголии, а также монголо-американское партнерство, что отражено в принятии многочисленных резолюций. Палата представителей и Сенат приняли резолюцию «Подтверждение стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Монголией» в декабре 2020 года и 15 апреля 2021 года соответственно.

Алики (Элис) Константина «Диина» Тайтус — американский политик-демократ, член Сената штата Невада от 7-го избирательного округа (1988—2008), член Палаты представителей США от 3-го (2009—2011) и 1-го (с 2013 года) избирательных округов штата Невада. Будучи сенатором, в 1993—2008 годах являлась лидером фракции меньшинства. В 1977—2011 годах, до избрания в Конгресс США, преподавала в Невадском университете в Лас-Вегасе, имея статус эмерита-профессора политологии.

Предки по линии матери — греки из Фессалии (Греция). В 1911 году Артур Константинос Катонис, дед Дины, в честь которого она получила своё имя (Константина), прибыл на остров Эллис (США). В Тифтоне он держал ресторан «Plaza». Так как поблизости не было церкви и греческой школы, Константинос сам учил внучку считать и писать на греческом языке, а также знакомил с греческой кухней. В 1980 году она впервые посетила Грецию, где встретилась со своими родственниками в Афинах и Трикале.

Тайтус является автором ряда законопроектов, в том числе одного, согласно которому от медицинских страховых компаний требуется покрытие расходов на вакцину против вируса папилломы человека Гардасил. Законопроект был принят как Сенатом, так и Ассамблеей, а также подписан губернатором штата Джимом Гиббонсом.

Джон Роберт Муленар — американский политик, представляющий штат Мичиган в Палате представителей США с 2015 года, с 2015 по 2023 год — 4-й округ, а с 2023 года — 2-й избирательный округ. Член Республиканской партии, он работал в Палате представителей штата Мичиган с 2003 по 2008 год и в Сенате штата Мичиган с 2011 по 2014 год.

Муленар родился 8 мая 1961 года в Мидленде, штат Мичиган. Его семья имеет голландские корни. В 1983 году он окончил Хоуп-колледж, получив степень бакалавра наук по химии. Позже, в 1989 году, он получил степень магистра государственного управления в Гарвардском университете.

