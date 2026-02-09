экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и США нацелены на масштабное партнерство

CentralAsia (MNG) -  

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх сообщила, что в четверг она встретилась с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

Она заявила, что совершила рабочий визит в Соединенные Штаты и провела встречи и переговоры, направленные на расширение отношений и сотрудничества между двумя странами.

На встрече, в целях укрепления стратегического партнерства «Третий сосед» между двумя странами, стороны обменялись мнениями по вопросам углубления политического доверия, увеличения частоты двусторонних визитов на высоком уровне, развития взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как торговля, экономика, инвестиции, горнодобывающая промышленность и энергетика, укрепления связей между людьми и по региональным вопросам.

Кроме того, отметив успешную реализацию Второго соглашения, совместно осуществляемого правительством Монголии и Корпорацией «Вызовы тысячелетия» США, как символ монголо-американского партнерства, обе стороны подчеркнули важность обогащения содержания и масштабов будущего сотрудничества посредством двусторонних дискуссий.

