Спикер парламента Учрал Ням-Осор посетит Россию

CentralAsia (MNG) - По приглашению председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Викторовича Володина с официальным визитом в Российскую Федерацию с 9 по 12 февраля 2026 года совершит председатель Великого Государственного Хурала (спикер парламента) Учрал Ням-Осор.

Цель данного визита – дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Россией, поддержание регулярности взаимных визитов на высоком и высшем уровне, продолжение политического диалога и расширение сотрудничества между законодательными органами. Визит также направлен на создание благоприятной правовой среды для развития сотрудничества в политической, экономической, деловой и торговой сферах.

В ходе визита спикер Учрал проведет официальные встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которых стороны обменяются мнениями о традиционных отношениях между двумя соседними странами и парламентском сотрудничестве.

В рамках визита в Москве состоится второе заседание Совместной комиссии по сотрудничеству Великого Государственного Хурала Монголии и Федерального собрания Российской Федерации. Также состоится встреча спикера с председателем правления Евразийской экономической комиссии Бакытжанем Сагинтаевым для обмена мнениями по вопросам реализации Временного торгового соглашения, заключенного между Монголией и государствами-членами Евразийского экономического союза. Кроме того, он примет участие в бизнес-форуме «Монголия – Евразийский экономический союз».

