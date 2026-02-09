Монгольский велогонщик завоевал серебро на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту

CentralAsia (MNG) - В Аль-Кассиме (Саудовская Аравия) 5 февраля стартовал чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодёжи и взрослых. Соревнования продлятся до 13 февраля.

В соревнованиях принимают участие 23 спортсмена из Монголии, которые выступают в семи возрастных категориях и соревнуются с сильнейшими велосипедистами континента в скорости, выносливости и техническом мастерстве.

Первую медаль для сборной Монголии завоевал член национальной команды, мастер спорта международного класса Тэмүүлэн Хадбаатар. Он взял серебро в индивидуальной гонке на 24.6 км в возрастной группе до 23 лет, показав результат 30 минут 22.88 секунды. Эта медаль стала для спортсмена второй серебряной наградой на чемпионатах Азии по велоспорту в его карьере.

