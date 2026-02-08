экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Солнечная область 4366 побила рекорд XXI века по числу вспышек

CentralAsia (KZ) -  Активная область 4366, затихшая на Солнце несколько дней назад,  произвела ещё несколько мощных вспышек и поставила рекорд XXI века, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Только что произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий», - говорится в сообщении Лаборатории.

Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильных вспышки уровня M и выше, а также стала причиной крупнейшей магнитной бури за 20 лет.

 

