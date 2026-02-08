Подозреваемого в покушении на заместителя начальника ГРУ России Алексеева задержали в Дубае

CentralAsia (KZ) - Подозреваемый в покушении на заместителя начальника военной разведки России в Москве, был задержан в Дубае и передан России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Ранее, 6 февраля в Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе мужчина несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Его госпитализировали в одну из московских больниц.

В сообщении говорится, что по подозрению в стрельбе был задержан гражданин России Любомир Корба, а также установлены двое сообщников, один из которых был задержан в Москве, а другой «уехал на Украину».

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

Участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

