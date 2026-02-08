На Кубе произошло землетрясение магнитудой 5,5

CentralAsia (KZ) - На острове Куба 8 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,5, жертв и материального ущерба пока не зафиксировано, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно данным EMSC, подземные толчки произошли на глубине 15 километров, эпицентр сейсмособытия находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо, население которого составляет около 300 тыс. человек.

Хотя землетрясение вызвало беспокойство среди населения, власти не стали объявлять предупреждение о цунами и заявили, что продолжают следить за ситуацией. Экстренные службы посоветовали гражданам держать информацию по официальным каналам.

Куба находится в зоне повышенной сейсмической активности, особенно в ее восточном регионе, из-за близости разлома Ориенте, который отмечает границу между Карибской и Североамериканской тектоническими плитами.

