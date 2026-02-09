Монгольский лыжник занял 55-е место на соревнованиях Милан-Кортина 2026

лыжник АЧБАДРАХ Батмөнх // фото: ХАРЦАГА Энхбаатар

CentralAsia (MNG) -

АЧБАДРАХ Батмөнх сразился с лучшими лыжниками мира в скиатлоне на Олимпийских играх 2026. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине проходят с 6 по 22 февраля. Соревнования по лыжным гонкам среди мужчин в Валь-ди-Фьемме начались 8 февраля со скиатлона.

Ачбадрах участвовал в соревнованиях по скиатлону на дистанции 10 км (10+10) на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, заняв 55-е место из 75 спортсменов из 38 стран. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине он занял 65-е место в тех же соревнованиях.

// фото: ХАРЦАГА Энхбаатар

В этом соревновании три первых места заняли спортсмены из Норвегии и Франции, а спортсмен из Японии занял 22-е место среди представителей азиатского континента.

Ачбадрах примет участие в спринтерских гонках на лыжных трассах 10-го числа этого месяца.

