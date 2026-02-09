Сегодня в большинстве районов Монголии стабильная погода

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 9 февраля 2026 года в стране преимущественно облачно. Небольшой снег в юго-западной части Гоби и в горах Хэнтий. В западной части региона ветер будет дуть с юго-запада на северо-запад, а в других районах — с запада, со скоростью 4-9 метров в секунду.

В соответствии с метеопрогнозом, в районе озера Увс и Дархадской впадины, а также в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс температура составит от -22 до -27°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температура будет колебаться между -15 и -20°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх ожидается температура от -10 до -15°C. В предгорьях Хангайского хребта и южной части Гоби температура достигнет +3–2°C, а в других регионах – от -4 до -9°C.

Что касается Улан-Батора, здесь также будет облачная погода, но без осадков. Ветер будет дуть с юго-западного или северо-западного направления со скоростью 4-9 м/с, а температура составит -7-9°C.

На 5 часов утра в Улан-Баторе температура была зафиксирована на уровне -20°C, относительная влажность составила 69%, а атмосферное давление – 865 гектопаскалей. Ожидается, что в течение дня давление останется на стабильном уровне.

