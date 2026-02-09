Правящая партия Японии получила рекордное конституционное большинство в нижней палате парламента

CentralAsia (CA) - Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) под руководством премьер-министра Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента страны.

По данным японского общественного вещателя NHK, партия получила 316 мандатов из 465. До выборов правящая партия располагала 198 местами в нижней палате парламента.

Партнер ЛДП по коалиции Партия инноваций получил 36 мандатов.

ЛДП преодолела порог в две трети голосов (310 мест), что позволяет повторно принимать законопроекты в случае их отклонения верхней палатой парламента, где правящая коалиция не имеет большинства, а также инициировать внесение поправок в Конституцию.

Оппозиционный альянс партий «Комэйто» и Конституционно-демократической партии сократил свое представительство в парламенте: до выборов оппозиция занимала 172 места, по итогам голосования — 49.

Ранее Санаэ Такаити после публикации результатов экзит-полов заявила, что не планирует проводить перестановки в правительстве. «Наш кабинет министров был сформирован немногим более трех месяцев назад. Все министры — это люди, которым я доверяю. Они интенсивно работают, и потому я не собираюсь делать перестановки», - приводит ее слова агентство EFE.

Как отмечает NHK, это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна партия получила более двух третей мест в нижней палате парламента Японии.