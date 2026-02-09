В Южной Корее разбился военный вертолёт

// Yonhap

CentralAsia (CA) - Военный вертолёт потерпел крушение 9 февраля в Южной Корее. Два человека были доставлены в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, вертолёт AH-1S разбился около 11:00 по местному времени в уезде Капхён провинции Кёнгидо.

Власти сообщили, что в результате происшествия не произошло пожара или взрыва.

Вертолёт Cobra AH-1S принадлежал 15-му авиационному батальону сухопутных войск и выполнял плановый тренировочный полёт. Оба члена экипажа имели звание прапорщиков.

Причины крушения устанавливаются. Военные начали расследование обстоятельств происшествия.

