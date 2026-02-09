экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В автокатастрофе в Нигерии погибли 30 человек

CentralAsia (CA) -  На севере Нигерии, в штате Кано, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли не менее 30 человек. Об этом 9 февраля сообщило издание Daily Post Nigeria.

Авария произошла рано утром 8 февраля в районе Кванар Барде местного правительственного района Гезава. Трейлер, направлявшийся в сторону города Гуджунгу, попал в ДТП, предположительно из-за превышения скорости.

Помимо погибших, многие пассажиры получили тяжёлые травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения штата для оказания помощи.

Губернатор штата Абба Кабир Юсуф поручил обеспечить выжившим немедленную медицинскую помощь.

