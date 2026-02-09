Иранского лауреата Нобелевской премии на родине приговорили к 7,5 годам тюрьмы

CentralAsia (CA) - Иранскую правозащитницу и лауреата Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Об этом 8 февраля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на публикации её адвоката Мостафы Нили в соцсети X.

53-летнюю активистку приговорили к 6 годам тюрьмы за «участие в собраниях и сговор с целью совершения преступлений», а также к 1,5 года — за пропаганду. После освобождения ей также запрещено выезжать из страны в течение двух лет, ещё два года она должна будет проживать в городе Хусф.

Мохаммади задержали 12 декабря 2025 года во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди. 2 февраля она объявила голодовку. По словам Нили, за несколько дней до вынесения приговора её переводили в больницу из-за ухудшения самочувствия, однако затем вновь вернули под стражу. Адвокат рассчитывает, что с учётом состояния здоровья правозащитницу могут временно освободить под залог для прохождения лечения.

Наргес Мохаммади является вице-президентом Центра правозащитников Ирана. За последние 20 лет власти страны неоднократно арестовывали её за правозащитную, журналистскую деятельность и выступления против действующей власти. Всего её задерживали 13 раз.

Без учёта нового приговора общий назначенный ей срок заключения составлял 31 год, из которых около 10 лет она уже отбыла. В 2021 году её приговорили к 2,5 года лишения свободы и 80 ударам плетью за «антигосударственную пропаганду». В декабре 2024 года её временно освобождали по состоянию здоровья.

По словам сторонников правозащитницы, за годы заключения она перенесла несколько сердечных приступов, а в 2022 году ей провели экстренную операцию. В конце 2024 года у неё обнаружили костное образование, которое впоследствии было удалено.