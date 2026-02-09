экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский заявил, что за неделю по Украине было выпущено более 2000 БПЛА и 116 ракет

CentralAsia (CA) -  Россия за прошедшую неделю применяла для атак по территории Украины 116 ракет различных типов, около 1200 управляемых авиационных бомб и более 2000 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 8 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, удары наносились, в том числе, по объектам энергетики, логистической инфраструктуре и жилым домам. Зеленский отметил, что атаки продолжаются на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Президент Украины также призвал международное сообщество усилить поддержку страны средствами противовоздушной обороны и вооружением, а также продолжить дипломатическое давление на Россию.

