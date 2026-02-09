Береговая охрана Индии задержала три танкера по подозрению в контрабанде нефти

CentralAsia (CA) - Береговая охрана Индии задержала три танкера примерно в 100 морских милях от Мумбаи по подозрению в контрабанде нефти. Об этом 7 февраля сообщила газета Times of India.

По данным издания, суда могли быть причастны к незаконной перевалке нефти и нефтесодержащих грузов, поступающих из конфликтных регионов. Предположительно, использовалась схема перевалки «судно-судно» в международных водах для уклонения от уплаты таможенных пошлин прибрежным государствам, включая Индию.

Отмечается, что операция была проведена на основе разведывательной информации, полученной с применением современных технологий. Специализированные абордажные группы перехватили три судна и провели длительные операции по их досмотру.