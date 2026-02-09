Население Узбекистана превысило 38,2 млн человек

CentralAsia (UZ) - Население Узбекистана за 2025 год выросло на 693,5 тыс. человек или на 1,8% и к 1 января 2026 года достигло 38 236,7 тыс. человек, сообщило агентство статистики страны.

Темпы прироста населения в Узбекистане снижаются третий год подряд – в прошлом году они достигали 2%, в 2024-м – 2,2%.

Тем не менее Узбекистан остается самой густонаселенной страной Центральной Азии и сохраняет высокие темпы прироста населения.

В стране также продолжает расти городское население, его доля достигла 50,9%, доля сельского населения снизилась до 49,1%.

В прошлом году в Узбекистан на постоянное место жительства прибыли 1,2 тыс. человек, уехали из страны 10,1тыс. человек.

Население Ташкента к 1 января 2026 года достигло 3 178,1 тыс. человек – столица Узбекистана остается крупнейшим городом Центральной Азии.